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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Аэропорт Сочи вводил временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения работы вводились в субботу утром в аэропорту Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи временно ограничивались полеты. На запасные аэродромы ушло 5 рейсов, с 7:25 аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирам рекомендуют перед полетом внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и за аудиообъявлениями в терминале.

Как сообщалось, в субботу утром средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря два беспилотных летательных аппарата.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - заявило Минобороны РФ в телеграм-канале субботу.

По данным Минобороны РФ, попытка атаки была предпринята в субботу около 7:10 по Москве.

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