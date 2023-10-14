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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минобороны заявило о поражении двух беспилотников ВСУ над Черным морем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря два беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале субботу.

По данным Минобороны РФ, попытка атаки была предпринята в субботу около 7:10 по Москве.

О поражении беспилотников также сделал заявление мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сегодня около 7:10 в Сочи сработала дежурная система противовоздушной обороны: над морем сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений в городе нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что аэропорт и все системы курорта работают штатно.

"Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно", - добавил он.

Минобороны РФ Чёрное море Краснодарский край
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