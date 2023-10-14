В Иркутской области частично восстановлено электроснабжение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение в 13 населенных пунктах Иркутской области, где произошли отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ремонтно-восстановительных работах задействованы 24 аварийные бригады "Облкоммунэнерго" и АО "ИЭСК", в их составе 66 человек, 27 единиц техники.

"Причиной отключений электроэнергии являлись порывы северо-западного ветра, скорость которого достигала 27 метров в секунду. Они произошли в 45 населенных пунктах, расположенных в Братском, Шелеховском, Тулунском, Заларинском, Зиминском, Усольском, Иркутском, Жигаловском районах, Ангарском городском округе, в Иркутске, Усолье-Сибирском и в Тулуне", - говорится в сообщении.

Пострадали 16,7 тысяч жилых домов, 41 школа, 37 детских садов, 23 фельдшерско-акушерских пункта, 10 больниц. Также порывами ветра было повреждено девять опор линий электропередачи, обшивка одного дома, два автомобиля.

Упали 12 деревьев и один светофор. "Ликвидировать повреждения планируется сегодня, 14 октября к 22:00 (местного времени - ИФ), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под отключение в ночь на субботу попали более 61 тыс. человек в девяти районах области.

По данным метеорологов, ночью и утром 14 октября в Иркутской области - северо-западный, юго-западный ветер 15-20 м/с, в центральных, южных и верхнеленских районах порывы до 22-27 м/с, пыльные бури, в северных районах сильные осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах снежный накат. По озеру Байкал северо-западный ветер 30-35 м/с, местами 40-45 м/с.