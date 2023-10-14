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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Иркутской области более 60 тыс. жителей оказались без электроэнергии из-за аварии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения в 36 населенных пунктах в девяти районах произошло в Иркутской области в ночь на субботу из-за непогоды, сообщает ГКУ МЧС России по региону.

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"Под отключение попали 15 тыс. 571 жилой дом, где проживают 61 тыс. 21 человек, из них 16 тыс. 640 детей, 104 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы проводят "Облкоммунэнерго" и ОАО "ИЭСК", всего задействовано: 19 аварийных бригад, 51 человек, 22 единицы техники.

По данным метеорологов, ночью и утром 14 октября в Иркутской области - северо-западный, юго-западный ветер 15-20 м/с, в центральных, южных и верхнеленских районах порывы до 22-27 м/с, пыльные бури, в северных районах сильные осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах снежный накат. По озеру Байкал северо-западный ветер 30-35 м/с, местами 40-45 м/с.

Иркутск Иркутская область МЧС РФ
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