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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Четыре села в Курской области обесточены в результате обстрела ВСУ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Глушковского района.

"Днем со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. В результате обстрела оказались обесточены поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. После взрыва загорелась сухая трава, которая была оперативно потушена пожарным расчетом", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, накануне село Попово-Лежачи Глушковского подверглось обстрелу со стороны Украины. Также в пятницу Старовойт сообщал об обстреле села Козино Рыльского района. По данным губернатора, пострадавших в результате обстрелов нет.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт
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