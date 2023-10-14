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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в субботу вечером, отменено, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 20 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, жители не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Севастополь Михаил Развожаев
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