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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу вечером в своем телеграм-канале сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 12 октября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, жители не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.

Севастополь Михаил Развожаев
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