Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу вечером в своем телеграм-канале сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 12 октября.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе после того, как 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Ударная волна выбила окна в десятке жилых домов, жители не пострадали. Минобороны РФ сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем.