Система ПВО сбила двенадцать украинских БПЛА в районе Курска

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила двенадцать украинских БПЛА в районе Курска.

"Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", - написал губернатор в своем телеграм-канале в субботу.

"Никто из жителей не пострадал", - отметил Старовойт.

Ранее он сообщал о работе ПВО в регионе.