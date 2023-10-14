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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Система ПВО сбила двенадцать украинских БПЛА в районе Курска

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила двенадцать украинских БПЛА в районе Курска.

"Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино", - написал губернатор в своем телеграм-канале в субботу.

"Никто из жителей не пострадал", - отметил Старовойт.

Ранее он сообщал о работе ПВО в регионе.

Роман Старовойт Курская область
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