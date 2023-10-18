Артиллеристы ЦВО уничтожили танк ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка на красно-лиманском направлении зоны проведения СВО

Как сообщает военное ведомство, передовая разведгруппа Центрального военного округа обнаружила с помощью БПЛА "кочующий танк" ВСУ и навела на бронемашину 152-мм гаубицу "Мста-Б".

"Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем, действуя группой орудий, артиллеристы ЦВО поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником ЦВО.

"За проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения кочующего огневого средства противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам", - сообщает Минобороны.

В российской группировке войск "Юг" сообщили о ракетно-артиллерийском ударе по позициям украинской армии в районе Славянска.

"Расчетами ракетных комплексов и реактивной артиллерии нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений оперативно-тактической группы противника "Соледар" в районе Славянска", - сказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

По его словам, на донецком направлении "Южная" группировка отразила девять атак 53-й механизированной бригады ВСУ.

"Артиллерией, штурмовой и армейской авиацией поражены скопления живой силы и военной техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях", - заявил представитель группировки.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемые гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20, радиолокационная станция AN/TPQ-36 в Новгородском. Барражирующим боеприпасом поражен вертолет ВСУ Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Уманское", - сказал он.

ПВО сбила 13 украинских беспилотников, сообщил Астафьев.