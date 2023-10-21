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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Военные РФ сообщили о применении бомбардировщиков Су-34 на купянском направлении

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Нанесены авиационные удары по пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и пунктам управления подразделений 32-й механизированной бригады в районах Песчаное, Подолы и Степовой Новоселовки", - заявил Зыбинский.

По его данным, нанесены удары реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" по опорным пунктам, вооружению и военной технике украинских сил.

"В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими группировки уничтожены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab , 152-мм буксируемая гаубица 2А65 "Мста -Б", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два минометных расчета в районах Песчаное, Копанки, Ивановки и Петропавловки", - отметил Зыбинский.

"Общие потери противника составили до двух рот живой силы, танк, три боевые бронированные машины "Казак", две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, три беспилотных летательных аппарата и один пикап", - сообщил Зыбинский.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия
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