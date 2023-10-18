Губернатор Курской области сообщил о нейтрализации десяти украинских дронов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Курской области рано утром в среду было нейтрализовано 10 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 - подавлены средствами РЭБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду средства ПВО перехватили 28 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем.