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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Губернатор Курской области сообщил о нейтрализации десяти украинских дронов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Курской области рано утром в среду было нейтрализовано 10 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 - подавлены средствами РЭБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду средства ПВО перехватили 28 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем.

Роман Старовойт Курская область
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