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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду сообщил о шести сбитых украинских дронах.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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