Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду сообщил о шести сбитых украинских дронах.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.