ЦБ РФ приостановит выпуск обновленной банкноты в 1000 руб. для ее доработки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила, отмечает ЦБ.

ЦБ не поясняет причин доработки, но дизайн банкноты сразу после презентации в понедельник стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Обновленная банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне - Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.