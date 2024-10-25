ЦБ в ноябре представит символы, которые могут появиться на новой банкноте в 1 тыс. руб.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в конце ноября представит символы, которые могут быть изображены на обновленной банкноте номиналом 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию общества. "Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", - отмечает регулятор.

При ЦБ был создан консультативный совет по банкнотам. Он рассмотрит предложения экспертной группы и составит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, которые могут украсить новую купюру. Потом специалисты Банка России проанализируют, насколько гармонично предложенные объекты можно расположить на ограниченном пространстве банкноты. "Планируется, что в конце ноября на открытом заседании члены совета представят окончательный список символов, затем его оценят жители страны", - отмечает ЦБ. Символы будут оценены россиянами в ходе онлайн-голосования. Итоговый дизайн утвердит совет директоров Банка России.

Предполагается, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней (выпуска 2023 года), голосование будет проходить только за изображения на оборотной стороне.

Банк России в октябре 2023 года представил две обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Через несколько дней ЦБ сообщил о приостановке выпуска купюры в 1000 рублей для ее доработки (в широкое обращение она не поступила). О причинах остановки выпуска не сообщалось, но дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Банкнота номиналом 1000 рублей была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны, которая останется без изменений, составляют Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне был изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В обращение уже вышли две новые банкноты - 100 рублей, посвященные Москве и Центральному федеральному округу, и 5000 рублей с символами Екатеринбурга и Уральского федерального округа.