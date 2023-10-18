В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев снова сообщил в своем телеграм-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Ранее в среду Развожаев также объявлял воздушную тревогу. Он сообщил, что силы Черноморского флота отражали воздушную атаку.

Минобороны РФ сообщило о перехвате в Крыму двух украинских ракет.