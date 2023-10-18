Минобороны сообщило о перехвате в Крыму двух украинских ракет

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что 18 октября около 17:40 по Москве были перехвачены две украинские ракеты комплекса С-200, которыми ВСУ хотели атаковать объекты в Крыму.

Их в воздухе перехватили российские средства ПВО.

"Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, для атаки ВСУ применили переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что боевая часть сбитой ракеты сдетонировала на земле в Севастополе: "По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле".

"Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности", - заявил губернатор.

Вечером в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу.