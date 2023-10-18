Что произошло за день: среда, 18 октября

Заявления Путина по итогам визита в Китай, признание российской "дочки" Google банкротом, патрулирование Черного моря российскими самолетами с гиперзвуковым оружием

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал катастрофой удар по госпиталю в секторе Газа. Он заявил во время общения с журналистами по итогам визита в Китай, что, по его впечатлению по итогам разговоров с ближневосточными лидерами, никто не хочет продолжения конфликта. Президент РФ сообщил, что страна всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

- Черное море будут патрулировать российские самолеты МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", заявил Владимир Путин.

- Президент РФ назвал продуктивным и содержательным свой разговор с глазу на глаз с председателем КНР Си Цзиньпином. В общей сложности российско-китайские переговоры с участием лидеров двух стран продлились порядка трех часов.

- Дума единогласно приняла закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

- Суд признал банкротом российскую "дочку" Google. Введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим.

- Источники сообщили, что главой Петербургской биржи станет экс-глава ФАС Игорь Артемьев. Они называют дату назначения Артемьева - 1 ноября. "Интерфакс" направил запрос на биржу.

- В России нехватка учителей составляет почти 11 тысяч специалистов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что ведется работа по решению этой проблемы, в том числе с помощью программы "Земский учитель".

- ЦБ РФ приостановит выпуск обновленной банкноты в 1000 руб. для ее доработки. Регулятор не поясняет причин доработки, но дизайн банкноты стал предметом дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

- Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Решение поддержали 86 депутатов из парламентского большинства при необходимых ста голосах. Сама Зурабишвили ранее заявила, что считает процесс импичмента фарсом, а обвинения в нарушении Конституции - необоснованными.

- Рособрнадзор планирует изменить модель поступления в 10-й класс и в колледжи. Сейчас ранжирование абитуриентов колледжей происходит по среднему баллу в школьном аттестате.

- Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024.