Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Сроки ввода мусоросжигательных ТЭС структуры "Ростеха" перенесены на 2024-2025 гг.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новые сроки ввода в эксплуатацию пяти мусоросжигательных ТЭС структуры ГК "Ростех", говорится в опубликованном в четверг постановлении.

Четыре завода в Московской области, строительство которых ведет ООО "АГК-1" (входит в "РТ-Инвест" "Ростеха") должны заработать до конца 2024 г., завод в Татарстане (строит еще одна структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2") – до конца 2025 года.

Целевые параметры установленной мощности заводов определены на уровне 2,8 млн т и 0,55 млн т мусора соответственно.

Правительство также утвердило предоставление проектным компаниям субсидии в целях компенсации недополученных доходов из-за оплаты процентных платежей в декабре 2022 г. и 2023 г. Субсидия должна быть возвращена в бюджет РФ, если объекты не будут введены в срок, говорится в постановлении.

"РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных электростанций в Подмосковье и Татарстане общей мощностью 355 МВт. Станции строятся по договорам о предоставлении мощности (ДПМ ТКО), которые подразумевают возврат инвестиций в течение 15 лет с доходностью 12% годовых за счет платежей крупных промышленных потребителей.

Запуск электростанций сначала планировался в декабре 2022 г., позже речь шла уже о конце 2023 г.

Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 19 октября

РФ поднимала в воздух Су-27 из-за приближения к границе самолетов британских ВВС

Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Минздрав РФ оценил долю страдающих ожирением россиян в 11%

Путин поручил перевести в РФ серверы и офисы игровых интернет-компаний

Путин поручил перевести в РФ серверы и офисы игровых интернет-компаний

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Cуд арестовал активы дочернего банка Credit Suisse в России

Cуд арестовал активы дочернего банка Credit Suisse в России

Минцифры разрабатывает показатели внедрения ИИ в госкомпаниях и госорганах

Правительство и ЦБ готовят системные решения в сфере внешнеторговых расчетов

Правительство и ЦБ готовят системные решения в сфере внешнеторговых расчетов

Минпромторг рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Минпромторг рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });