Сроки ввода мусоросжигательных ТЭС структуры "Ростеха" перенесены на 2024-2025 гг.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новые сроки ввода в эксплуатацию пяти мусоросжигательных ТЭС структуры ГК "Ростех", говорится в опубликованном в четверг постановлении.

Четыре завода в Московской области, строительство которых ведет ООО "АГК-1" (входит в "РТ-Инвест" "Ростеха") должны заработать до конца 2024 г., завод в Татарстане (строит еще одна структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2") – до конца 2025 года.

Целевые параметры установленной мощности заводов определены на уровне 2,8 млн т и 0,55 млн т мусора соответственно.

Правительство также утвердило предоставление проектным компаниям субсидии в целях компенсации недополученных доходов из-за оплаты процентных платежей в декабре 2022 г. и 2023 г. Субсидия должна быть возвращена в бюджет РФ, если объекты не будут введены в срок, говорится в постановлении.

"РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных электростанций в Подмосковье и Татарстане общей мощностью 355 МВт. Станции строятся по договорам о предоставлении мощности (ДПМ ТКО), которые подразумевают возврат инвестиций в течение 15 лет с доходностью 12% годовых за счет платежей крупных промышленных потребителей.

Запуск электростанций сначала планировался в декабре 2022 г., позже речь шла уже о конце 2023 г.