Сдачу строящегося на Выборгском судозаводе ледокола 18 МВт перенесли на 2028 год

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сроки сдачи линейного дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт из-за перепроектирования и замены оборудования переносится на 2028 год, сообщил генеральный директор ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту) Сергей Пылин журналистам на "Транспортной неделе 2023".

Он отметил, что в связи с передачей ОСК под управление ВТБ никаких сложностей со строительством судна нет. Перенос сроков сдачи связан с необходимостью перепроектирования под российские оборудование (главные двигатели, дизельгернераторы, винторулевые колонки).

"Выборгский завод не останавливал строительство ледокола, продолжается формирование секций, которые не будут подвержены изменениям в связи с перепроектированием и установкой нового оборудования", - отметил он.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в ноябре 2022 года заложило киль линейного дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт проекта 21900М2 для ФГУП "Росморпорт".

Ледокол предназначен для самостоятельного обеспечения ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и других плавучих сооружений, а также перевозки грузов в Северо-Западном (Балтийском) бассейне. Контракт на строительство ледокола был заключен в конце 2021 года. Стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд рублей. Судно должно было быть построено в декабре 2024 года.