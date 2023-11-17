Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Сдачу строящегося на Выборгском судозаводе ледокола 18 МВт перенесли на 2028 год

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сроки сдачи линейного дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт из-за перепроектирования и замены оборудования переносится на 2028 год, сообщил генеральный директор ФГУП "Росморпорт" (подведомственное Росморречфлоту) Сергей Пылин журналистам на "Транспортной неделе 2023".

Он отметил, что в связи с передачей ОСК под управление ВТБ никаких сложностей со строительством судна нет. Перенос сроков сдачи связан с необходимостью перепроектирования под российские оборудование (главные двигатели, дизельгернераторы, винторулевые колонки).

"Выборгский завод не останавливал строительство ледокола, продолжается формирование секций, которые не будут подвержены изменениям в связи с перепроектированием и установкой нового оборудования", - отметил он.

ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в ноябре 2022 года заложило киль линейного дизель-электрического ледокола мощностью 18 МВт проекта 21900М2 для ФГУП "Росморпорт".

Ледокол предназначен для самостоятельного обеспечения ледокольной проводки и буксировки крупнотоннажных судов и других плавучих сооружений, а также перевозки грузов в Северо-Западном (Балтийском) бассейне. Контракт на строительство ледокола был заключен в конце 2021 года. Стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд рублей. Судно должно было быть построено в декабре 2024 года.

ВТБ Выборг Росморпорт Сергей Пылин ВСЗ ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks перезапустит производство до конца года

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

EU Observer сообщил о готовящихся санкциях против российских ювелирных изделий

МТС отменяет плату за раздачу интернета со смартфона для всех тарифов

Две украинские ракеты "Нептун" уничтожены над Черным морем у побережья Крыма

Песков признал необходимость определенной цензуры в условиях военного времени

Песков признал необходимость определенной цензуры в условиях военного времени

Дума ввела налоговые льготы для подсанкционных владельцев акций иностранных компаний

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

В РФ туристам с правами категории А и В могут разрешить управлять снегоходами

В РФ туристам с правами категории А и В могут разрешить управлять снегоходами

Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });