Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшую неделю отразили 61 атаку противника, заняли более выгодные позиции на южно-донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями отразили 61 контратаку противника", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, "на южно-донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики".

На купянском направлении, сообщил Конашенков, ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики.

"В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю", - отметил он.

"Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии", - сообщил Конашенков.

На красно-лиманском направлении, сказал он, в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов 63-й и 67-й механизированных бригад, а также 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял более 940 военнослужащих, два танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей и 5 орудий.

На донецком направлении российские подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражения боевым группам 28-й, 56-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "за прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 2065 украинских военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии".

"Кроме того, ударами авиации и ракетных войск уничтожены пять складов с боеприпасами и военной техникой", - сообщил Конашенков.

Он сказал, что на южнодонецком направлении "потери противника за прошедшую неделю составили свыше 1010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО".

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника составили более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами 36-й и 38-й бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.