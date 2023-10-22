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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в столкновении двух автомобилей на автодороге Р-257 "Енисей" в Красноярском крае, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД в воскресенье.

"Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства ДТП в Новоселовском районе, в результате которого к настоящему времени погибли пять человек и пострадали двое", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в субботу вечером на 237 километре трассы "Енисей". Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Абакана, выехал на встречную полосу дороги, где машина столкнулась с Toyota Raum.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Красноярский край
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