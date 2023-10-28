Более 10 человек пострадали при столкновении двух маршруток в Севастополе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Два маршрутных автобуса столкнулись в субботу в Севастополе, пострадали более 10 человек, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу.

"В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров двух маршруток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным полиции, Mercedes-Benz врезался в стоящий "Богдан".