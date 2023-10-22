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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост полностью открыт для проезда автотранспорта в воскресенье утром после остановки движения примерно на час в направлении полуострова, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Ограничения в движении была объявлены в 8:50, сообщение об их снятии поступило в 9:52.

В предыдущий раз движение по мосту перекрывалось в пятницу вечером почти на два часа.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крым Крымский мост
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