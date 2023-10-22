Движение по Крымскому мосту в сторону полуострова приостановлено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в направлении Керчи в воскресенье утром, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В предыдущий раз движение по мосту перекрывалось в обоих направлениях в пятницу вечером.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.