Движение по Крымскому мосту вновь приостановлено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост во второй раз за воскресенье временно полностью закрыт для движения автотранспорта, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В воскресенье движение на мосту уже ограничивали на час в направлении Керчи утром и полностью закрывали на полчаса днем.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.