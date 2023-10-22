Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Движение по Крымскому мосту вновь приостановлено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост во второй раз за воскресенье временно полностью закрыт для движения автотранспорта, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В воскресенье движение на мосту уже ограничивали на час в направлении Керчи утром и полностью закрывали на полчаса днем.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Что произошло за день: воскресенье, 22 октября

Сальдо заявил, что летевшие в Крым ракеты ВСУ сбиты над Херсонской областью

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Суд Петербурга арестовал очередных фигурантов дела о нападениях на прохожих

Что произошло за день: суббота, 21 октября

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Минюст РФ внес в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Кунадзе

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Что произошло за день: пятница, 20 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });