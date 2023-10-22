Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост полностью открыт для проезда автотранспорта в воскресенье вечером после остановки в движении на полчаса, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Ограничения в движении вечером были объявлены в 20:00, сообщение об их снятии поступило в 20:31.

Утром в воскресенье мост уже перекрывали примерно на час в направлении Керчи и в обоих направлениях днем на полчаса.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.