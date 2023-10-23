Кремль всерьез воспринял угрозы Риги перекрыть российским судам доступ в Балтику

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кремле воспринимают всерьез угрозы латвийской стороны перекрыть доступ российским судам в Балтийское море в связи с подрывом подводного газопровода Balticconnector, проходящего по морскому дну.

"Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. Угрозы для Российской Федерации являются неприемлемыми", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова президента Латвии Эдгара Ринкевича о том, что Балтику могут закрыть для всех российских судов, если подтвердится причастность России к повреждению трубопровода.

"Россия не имеет к этому происшествию никакого отношения", - сказал Песков, напомнив, что по факту аварии идет следствие.

"В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против "Северных потоков"? Господин президент предпочел промолчать и ничего не говорить", - добавил он.

В ночь на 8 октября на финско-эстонском газопроводе Balticconnector была обнаружена утечка. Также был поврежден подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией. 77-километровый подводный газопровод был поврежден в экономической зоне Финляндии, место повреждения подводного кабеля находится в эстонской экономической зоне. В Финляндии и Эстонии склоняются к версии, что газопровод был поврежден извне.