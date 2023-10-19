НАТО усилит патрулирование Балтики после повреждения подводной инфраструктуры

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры, заявил альянс.

Как передает агентство BNS, новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и беспилотников. Кроме того, в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков НАТО.

"Решение не означает увеличения военной угрозы. Однако это подтверждает крепкие союзнические отношения и тот факт, что НАТО считает безопасность критически важной инфраструктуры очень важной", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония в четверг получила подтверждение того, что повреждение подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией, вероятно, носит техногенный характер, и ведется расследование для выяснения обстоятельств повреждения кабеля связи между Эстонией и Швецией.

"Непрерывность критически важных соединений Эстонии гарантирована, и ей нет никакой угрозы. В расследовании инцидентов в Балтийском море Эстония, Финляндия и Швеция тесно сотрудничают, и мы держим наших союзников по НАТО и партнеров в Европейском Союзе в курсе происходящего. Вместе с нашими союзниками мы повысили бдительность в отношении того, что происходит в Балтийском море, и предприняли шаги по защите критически важных соединений в Балтийском море. При этом я приветствую сегодняшнее решение НАТО направить дополнительные патрули в Балтийское море, включая самолеты, дроны и корабли", - сказал Цахкна.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также с нашим партнером Швецией", - заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт.

"НАТО продолжит корректировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших союзников", - добавил он.

8 октября оператор газовой сети Финляндии Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Клапаны на нем были закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена. Специалисты не исключают, что причиной происшествия могло стать судно, зацепившее в штормовую погоду якорем Baiticconnector и повредившее трубопровод в экономической зоне Финляндии. По их мнению, на починку газопровода может уйти несколько месяцев, примерно до апреля.

При этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что считает, что повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи между двумя странами, "вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявлял, что изучает обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией, и что альянс даст решительный ответ, если речь идет об акте саботажа.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 км. Газопровод заработал в 2020 году.