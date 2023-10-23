Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в восьми регионах России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пятый, чрезвычайный, класс пожарной опасности прогнозируется в восьми российских регионах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что пятый класс пожарной опасности будет сохраняться в Южном федеральном округе в Астраханской области и в Калмыкии. В Северо-Кавказском федеральном округе чрезвычайный класс прогнозируется на востоке Ставрополья и в Дагестане. В Сибири пятый класс будет в Томской и Иркутской областях, а на Дальнем Востоке - в Хабаровском крае и Приморье.

По словам Вильфанда, это связано с тем, что в этих регионах в ближайшие дни будет очень высокая температура.

"Удивительная ситуация. Пусть небольшие очаги, но ведь уже конец октября", - добавил Вильфанд.

Ранее он отмечал, что расчеты критериев пожарной опасности обычно заканчивали проводить 30 сентября. Существенное увеличение периода пожароопасного сезона, по его словам, связано с изменением климата.