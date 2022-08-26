Вильфанд спрогнозировал дальнейший рост пожароопасности в мире

Из-за уменьшения различий температуры между широтами "волны тепла" будут случаться чаще

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Неравномерность процесса глобального потепления в дальнейшем будет способствовать лишь увеличению пожароопасности в мире, заявил на конференции Ленского клуба по вопросам борьбы с лесными пожарами руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Проблема пожарной опасности в течение нынешнего века будет только возрастать. Все хорошо знают понятие "потепление климата", но это потепление происходит неравномерно. В низких широтах, экваториальных, тропических, повышение температуры происходит, но медленно, тренд не очень значительный. В умеренных и высоких широтах гораздо явственнее проявляется потепление", - сказал он.

Если в среднем глобальная температура на планете растет со скоростью 0,17 градусов за 10 лет, на территории России эта скорость составляет 0,45 градусов, а в более высоких широтах - до 0,8 градусов за 10 лет, продолжил эксперт. Уменьшение различий температуры воздуха между широтами приводит к тому, что поступающие с востока на запад и обратно потоки воздуха слабеют, и усиливается меридианальность природных процессов - потоки воздуха с юга на север и с севера на юг.

Это, в свою очередь, приводит к "стационированию этих волн, появлению гребней высокого давления, антициклонов", которые возникают чаще всего летом и характеризуются отсутствием облачности. По словам Вильфанда, повторяемость "волн тепла" увеличивается и будет увеличиваться, а именно они создают условия для возникновения пожаров.

Метеоролог добавил, что основной причиной природных пожаров является деятельность людей, однако "природа будет все больше и больше способствовать тому, что пожары будут распространяться".