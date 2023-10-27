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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Подземный толчок магнитудой 4,4 зарегистрирован в акватории Байкала

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в ночь на субботу в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок магнитудой 4,4 энергетическим классом 12 был зафиксирован в 1:23 по местному времени (20:35 мск). Эпицентр находился в центральной части Байкала в 27 км юго-восточнее острова Ольхон. Глубина залегания 10 км.

Согласно оперативным данным, в эпицентре было 6 баллов. В населенных пунктах Прибайкальского района Бурятии ощущались толчки до 5 баллов, в поселке Хужир на Ольхоне (Иркутская область) - 3-4 балла, в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.

На сайте Главного управления МЧС России по Бурятии сообщается, что, по предварительной информации, разрушений нет. Формируются оперативные группы для обследования социально-значимых объектов.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта началось осенью 2020 года. В 2023 году регистрируется спад активности.

Бурятия Байкал
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