В Беринговом море у Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано днем в понедельник в акватории Берингова моря возле Командорских островов Камчатского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.
"Эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 116 км северо-западнее села Никольского (расположено на острове Беринга Командорского архипелага - ИФ), на глубине 62 км", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах региона сейсмособытие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.