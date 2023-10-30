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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

В Беринговом море у Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано днем в понедельник в акватории Берингова моря возле Командорских островов Камчатского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 116 км северо-западнее села Никольского (расположено на острове Беринга Командорского архипелага - ИФ), на глубине 62 км", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах региона сейсмособытие не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

МЧС Камчатка Берингово море Командорские острова
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