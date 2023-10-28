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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Крупный пожар произошел в отеле в Набережных Челнах

По данным МС России, площадь пожара достигает четырех тысяч квадратных метров

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание, произошедшее в отеле в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.

Сигнал о пожаре в гостинице на Московском проспекте, дом 159, поступил в 9:40 по московскому времени. "Подразделения гарнизона приступили к тушению, эвакуация людей организована", - говорится в сообщении.

Как сообщается в телеграм-канале МЧС России, площадь пожара - 4000 квадратных метров. На месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.

Со своей стороны источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в здании отеля Kamarooms горят все четыре этажа. Пожару присвоен четвертый, предпоследний ранг сложности.

Набережные Челны МЧС России
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