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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Пожар в гостинице в Набережных Челнах локализован

К 11:05 было потушено открытое пламя

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пожар в четырехэтажной гостинице в Набережных Челнах локализован, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По уточненной информации, загорелась кровля и утеплитель фасада гостиницы на 3 и 4 этажах", - говорится в сообщении.

Из здания были эвакуированы 72 человека.

Позднее в МЧС России сообщили, что к 11:05 было потушено открытое пламя.

Как сообщалось, загорелась гостиница на Московском проспекте. По данным МЧС России, площадь пожара достигала четырех тысяч квадратных метров.

Со своей стороны источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что пожар в здании отеля Kamarooms охватил все четыре этажа. Пожару был присвоен четвертый, предпоследний ранг сложности.

Набережные Челны
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