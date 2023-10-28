В Коми обвиняемые в хищении нефти на 290 млн руб. получили от 6 до 17 лет колонии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Усинский горсуд Коми признал 11 членов группировки виновными в похищении нефти на 290 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Двоим руководителям преступного сообщества назначено наказание в виде 14 и 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники получили от 6 до 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось, в декабре 2017 года в Коми возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества, организаторы и участники которого подозревались в хищении порядка 13 тыс. тонн нефти стоимостью более 290 млн рублей.

По версии следствия, фигуранты дела с августа 2015 года по ноябрь 2016 года сделали пять незаконных врезок в подземный нефтепровод вблизи автодорог в Усинском районе Коми с отводами в виде металлических конструкций и шлангов с кранами, которые замаскировали дерном и уложили в тайники. Похищенную нефть сообщники отвозили на специализированном транспорте и хранили на производственной базе. В дальнейшем при помощи подложных документов с указанием на сырье более низкого тарифа нефть железнодорожным транспортом отправляли покупателям.

В результате необоснованного применения тарифа ОАО "РЖД" причинен ущерб более 17 млн рублей.

После пресечения преступной деятельности сообщества восемь его участников находились в федеральном и международном розыске.

Летом 2019 года уголовное дело в отношении 11 жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Коми для рассмотрения по существу направили в Усинский горсуд.

В 2020 году Усинский горсуд признал одного из организаторов группировки, который заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, виновным в ее создании и незаконной деятельности. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком два года. Он оштрафован на 1 млн рублей.