Вероятного организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в розыск

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в организации хулиганства против местных жителей, он объявлен в розыск, сообщает в субботу пресс-служба управления СКР по городу.

Следователи установили, что лидером группы может быть молодой человек 2005 года рождения, который скрывается от правоохранительных органов.

"28 октября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении СКР.

Ранее в Петербурге задержали 11 молодых людей, в том числе несовершеннолетних уроженцев стран ближнего зарубежья, по делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия (ч.2 ст.282 УК РФ). Все они заключены под стражу.

По версии следствия, в 2023 году на территории Петербурга они, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападали на местных жителей и провоцировали драки в общественных местах, снимая это. Видеоролики публиковались в интернете.

По информации СКР, проведены обыски по местам, связанным с фигурантами: в спортивном клубе, на заводе в Ленинградской области и в ресторанах, где выявлены многочисленные санитарно-гигиенические, миграционные и противопожарные нарушения.

Следователи продолжают устанавливать других соучастников и возможные дополнительные эпизоды их преступной деятельности.