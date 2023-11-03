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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Арестован очередной обвиняемый по делу о нападениях на прохожих в Петербурге

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге заключил под стражу еще одного вероятного участника группы хулиганов, нападавших на местных жителей, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Мера пресечения в отношении мужчины избрана по 15 декабря, говорится в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Вину он признал и раскаялся, отмечает пресс-служба.

О задержании мужчины сообщалось накануне.

Ранее в Петербурге задержали 11 молодых людей, в том числе несовершеннолетних уроженцев стран ближнего зарубежья, по делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия (ч.2 ст.282 УК РФ). Все они заключены под стражу.

Предполагаемый лидер группы объявлен в международный розыск. Он заочно заключен под стражу.

По версии следствия, в 2023 году на территории Петербурга фигуранты дела, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападали на местных жителей и провоцировали драки в общественных местах, делая видеозаписи. Видеоролики публиковались в интернете.

Петербург
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