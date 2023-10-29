Пожар произошел на территории Афипского нефтезавода на Кубани

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, инфраструктура не получила повреждений, сообщает оперативный штаб Кубани.

"По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует.

Причины пожара устанавливаются.