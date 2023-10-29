Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 октября

Отражение атаки БПЛА на Крым, Майк Пенс вышел из президентской гонки, ХАМАС предлагает обменять израильских заложников

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны заявило об уничтожении 36 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом. О разрушениях не сообщается.

- Майк Пенс приостанавливает борьбу за пост президента США. Он сообщил об этом на конференции республиканской еврейской коалиции.

- Пожар произошел на территории Афипского нефтезавода на Кубани. Пострадавших нет, причины устанавливаются.

- ХАМАС предлагает быстро обменять израильских заложников на палестинских заключенных. Об этом заявил лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.