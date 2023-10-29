Движение по Крымскому мосту открыли в обе стороны

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Движение по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях, сообщает в воскресенье телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение о возобновлении движения со стороны Тамани было опубликовано в 12:58, об открытии движения со стороны Керчи сообщили в 13:05.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.