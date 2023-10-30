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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Движение по Крымскому мосту временно закрыли для автотранспорта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в понедельник утром, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

В воскресенье движение на мосту ограничивали отдельно в направлении Керчи и в направлении Кубани на короткие промежутки времени.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
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