Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 44 украинских беспилотников

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника.

Аппараты были сбиты в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое Луганской народной республики, Золотаревка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он также заявил, что в районе населенного пункта Комсомольское Запорожской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель".

"В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его данным, в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах", - сказал Конашенков.

По направлениям

За сутки отражены восемь атак украинских сил.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

По его данным, на краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка И Курдюмовка Донецкой народной республики",- заявил представитель ведомства.

Он заявил, что на данном направлении уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и артиллерийская система М777

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное, Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики",- сообщил Конашенков.

Он отметил, что на запорожском направлении "нанесено поражение живой силе 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области".