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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

ГУ МВД РФ по СКФО предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об организации массовых беспорядков возбуждено после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"ГУ МВД России по СКФО предупреждает о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта "Уйташ" города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности. Также к уголовной ответственности будут привлечены лица, подстрекающие к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

"Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Росавиации, аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

МВД РФ Махачкала Дагестан
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