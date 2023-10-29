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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Аэропорт Махачкалы временно закрыли из-за проникновения неизвестных лиц

Аэропорт Махачкалы временно закрыли из-за проникновения неизвестных лиц
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка", - сказано в сообщении.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, отметили в ведомстве.

Так, рейс авиакомпании Red Wings из Нижневартовска WZ 1918 был направлен в Минеральные Воды. Туда же перенаправили рейс "Победы" DP 199 из московского "Внуково".

До нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейса Red Wings WZ 246 в аэропорт "Жуковский", рейсы "Победы" DP 1192 во "Внуково" и DP 501 в Сургут.

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