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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Росрыболовство планирует в декабре распределить квоты на вылов минтая и сельди

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Росрыболовство планирует в декабре распределить инвестиционные квоты на вылов минтая и сельди.

"До 8 декабря принимаем заявки от компаний, после чего будет их рассмотрение. Если будет много заявок, будем проводить аукционы на понижение доли квот, если нет - заключение договоров", - сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.

По его словам, из 20% инвестиционных квот половина пойдет на строительство 20 судов, в том числе транспортных рефрижераторов, а другая часть - на строительство перерабатывающих заводов.

"Ожидаем, что заявок на строительство предприятий по переработке будет больше предложенных квот. По судам с учетом сложностей, которые сейчас есть с их строительством, особого ажиотажа не предвидим", - сказал он.

Оценивая прошедшие в середине октября крабовые аукционы (второй этап), Шестаков заявил, что он прошли "в нормальном рабочем режиме, спрос есть, интерес был высокий - на 27 лотов на получение квот было подано более 160 заявок".

"На данный момент результат неплохой: если все договоры будут подписаны, то в бюджет поступит более 200 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на нужды развития отрасли - строительство научно-исследовательских и спасательных судов, на сопутствующую инфраструктуру и рыбоохрану", - уточнил он.

В 2022 году российские рыбаки добыли 1,9 млн тонн минтая, 584 тыс. тонн сельди и 96,8 тонны краба.

Илья Шестаков Росрыболовство
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