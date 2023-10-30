Один человек пострадал от падения обломков при отражении атаки на Севастополь

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Мужчина получил ранения в результате атаки на Севастополь в понедельник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы", - написал он в телеграм-канале.

Кроме того, по данным губернатора, обломки упали на территории школы № 27. Детей, которые находились в здании на дополнительных занятиях (сейчас каникулы), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал.

На улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, было зафиксировано возгорание травы, которое уже потушили. Также осколки обнаружены на улице Мищенко в одном из дворов.

В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе дома также находятся осколки. На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом, возгорания нет, добавил Развожаев.

"В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых БПЛА", - отметил он.

При этом, по словам главы города, серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, начинается подомовой обход.

В Севастополе около часа действовало предупреждение о воздушной тревоге, работала система ПВО.