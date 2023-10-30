В Севастополе дали отбой воздушной тревоги

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в понедельник днем, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги!" - написал он в телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло чуть больше часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. В течение этого часа сообщалось о работе ПВО, использовании военными табельных средств маскировки в районе Севастопольской бухты и двух пораженных воздушных целях.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.