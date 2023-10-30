Путин ожидает доклада Шойгу о поездке в Китай и ходе СВО

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ждет от министра обороны Сергея Шойгу докладов о его поездке в Китай и о ходе специальной военной операции.

В понедельник президент РФ провел большое совещание с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина, руководителей силового блока и глав палат парламента в связи с беспорядками в Дагестане.

В своем вступительном слове Путин предложил обсудить широкий круг вопросов и начал с предложения о докладах Шойгу. "Министр обороны вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции", - сказал Путин, добавив, что также будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, вопросы обеспечения законности и правопорядка в России.

Министр обороны в понедельник вернулся из Китая, где выступил на X Пекинском Сяншаньском форуме.