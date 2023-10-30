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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины, с участием западных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.

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"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.

"Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа - ИФ) и их семьи? Кстати говоря, это титульная нация в Дагестане", - отметил Путин.

"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы - Россия - и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", - сказал президент РФ.

Президент РФ поднял также вопрос об ответственности нынешних киевских властей и их американских покровителей по вопросу героизации преступников, виновных в массовых убийствах мирных граждан, в том числе евреев. Они же, по словам Путина, инспирируют беспорядки в России на национальной почве.

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"Не перестаю удивляться киевскому режиму и их хозяевам за океаном: мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера, знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России", - сказал Путин.

Глава государства высказал мнение, что не уверен в осведомленности в этом вопросе руководящих кругов Вашингтона. "Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь, да и только", - добавил президент.

Владимир Путин Махачкала Украина
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