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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской утром во вторник выбросил столб пепла на высоту до 10 км, в двух населенных пунктах региона выпал пепел, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В результате пеплового выброса из вулкана Ключевского зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в посёлке Лазо и селе Атласово Мильковского муниципального района. Жизнедеятельность населения не нарушена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пепловый шлейф распространяется в южном направлении.

"Сохраняется угроза выпадения незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов", - предупреждает пресс-служба.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от посещения вулкана Ключевского, и тем более не совершать на него восхождений. Опасность представляют пепловые выбросы и обвалы.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана фиксировалось с осени 2020 до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Ключевской Камчатка
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